Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Praxis in Rheydt

Mönchengladbach (ots)

An der Waisenhausstraße in Rheydt haben unbekannte Einbrecher am Wochenende einen Einbruch in ein Gebäude verübt, in dem sich Praxisräume befinden. Sie erbeuteten mehrere Elektrogeräte und Bargeld.

Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Freitag, 19. Januar, 16 Uhr und Sonntag, 21. Januar, 13 Uhr. Auf Unbekannte Weise gelangten die Täter zunächst ins Treppenhaus und von dort in die Räume einer Praxis. Sie durchsuchten sie nach Wertsachen und entwendeten Laptops und Geld. Auch an einer weiteren Eingangstür im selben Mehrparteienhaus versuchten sie, sich Zutritt zu verschaffen, die Tür hielt jedoch stand.

Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161-290 an. (jn)

