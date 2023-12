Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu: Ermittlungen zu versuchtem Tötungsdelikt in Bielefeld Brackwede

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - Eine Bielefelder Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Bielefeld haben am Freitag, 01.12.2023, im Rahmen einer Auseinandersetzung zwischen einer Bielefelderin und ihrem ehemaligen Mann die Ermittlungen aufgenommen.

Am Freitagabend sind in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Rohrwerk eine 36-jährige Bielefelderin und der 44-jährige Ex-Ehemann bei einer Auseinandersetzung durch Stiche verletzt worden. Gegen 21:10 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei Kenntnis, dass die 36-Jährige von ihrem getrennt, im Ausland, lebenden Ex-Ehemann verletzt worden sei.

Ein Notarzt stufte die Stichverletzung der Frau als lebensgefährlich ein. Der 44-Jährige hatte sich vom Tatort Am Rohrwerk, in Nähe der Straße Am Winkel, entfernt.

Während der Fahndung entdeckten Streifenbeamte den Tatverdächtigen im Bereich der Kreuzung Windelsbleicher Straße und Südring. Auch er wies Stichverletzungen auf, die eine Aufnahme und Behandlung in einem Bielefelder Krankenhaus erforderlich machten.

Die Ermittlungen von Kriminalhauptkommissar Stefan Esdar und seinem Ermittlerteam der Mordkommission Rohr wurden seit Mitternacht und den gesamten Samstag fortgeführt, so dass die Staatsanwaltschaft Bielefeld einen dringenden Tatverdacht erkannte und einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen den 44-Jährigen beantragte. Ein Richter des Amtsgerichts Bielefeld verkündete am Samstagabend den Haftbefehl.

