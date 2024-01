POL-MG: Geschäftseinbruch in Mülfort

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag, 20. Januar, gegen 5.20 Uhr einen Mercedes-Benz (Sprinter) an der Talstraße gestohlen. Das Firmenfahrzeug stand dort geparkt vor einem Wohnhaus. Einen weiteren Mercedes-Benz (Sprinter) entwendeten Diebe zwischen Freitag, 19. Januar, 13 Uhr und Sonntag, 21. Januar, 19.30 Uhr an der Beller Straße. In beiden Fällen bittet die Polizei Zeugen, die etwas ...

mehr