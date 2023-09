POL-GF: Unerlaubte Fahrt mit einem Mofa

Wettmershagen (ots) - Am Mittwochnachmittag, gegen 14:45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall bei Wettmershagen, bei dem eine 19-Jährige leicht verletzt wurde. Die Frau fuhr mit dem Fahrrad auf der Landesstraße 293 von Essenrode kommend in Richtung Norden. Im Einmündungsbereich der Landesstraße 231 wollte sie nach rechts in Richtung Wettmershagen abbiegen. In diesem Moment bog ein aus Richtung Wettmershagen kommendes ...

mehr