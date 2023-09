Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen zu zwei Unfällen gesucht

Gifhorn und Rötgesbüttel (ots)

Am Samstag des vergangenen Wochenendes kam es gegen 13:15 Uhr, im Bereich des Busbahnhofes in der Hindenburgstraße in Gifhorn zu einem Unfall, bei dem eine 19-Jährige leicht verletzt wurde. Sie stand in einem Linienbus als dieser nach dem Anfahren plötzlich stark bremsen musste, da ein Mann auf die Fahrbahn gegangen war. Die Frau wurde gegen eine Glasscheibe geschleudert und zog sich Schürfwunden an den Händen zu. Der Busfahrer kümmerte sich zunächst um die Frau und ging anschließend zur nahen Polizeidienststelle. Der Mann der auf die Fahrbahn getreten war, hatte den Ort inzwischen verlassen. Er wurde als ca. 80 Jahre alt und grauhaarig beschrieben. Hinweise auf diesen Mann nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

Die Polizei Meine sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht die sich am Ende des Monats August ereignete. In der Nacht vom 29.08.2023 auf den 30.08.2023 verunfallte ein bislang unbekannter Autofahrer mit der Begrenzungsmauer eines Grundstücks an der Dorfstraße in Rötgesbüttel. Zu dem Zusammenstoß kam es zwischen 22:00 Uhr und 08:30 Uhr. Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise in dieser Sache werden unter der Telefonnummer 05304 9113-0 entgegengenommen.

