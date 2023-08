Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Ermittlungen nach gefährlicher Fahrt

Meine/ Vordorf (ots)

Die Polizei Meine führt nach einer Anzeigenerstattung am gestrigen Mittwoch ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Am Montag dieser Woche fuhr ein Ehepaar in einem Citroen auf der Bundesstraße 4 von Braunschweig nach Gifhorn. Zwischen den beiden Abfahrten der Bundesstraße nach Vordorf wurden sie von einem in weißer Farbe lackierten Volkswagen Eos überholt. Aufgrund von Gegenverkehr musste der Eos das Überholmanöver abbrechen und scherte vor einem Opel ein, der vor dem Citroen fuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern musste die Fahrerin des Opels und auch die dahinterfahrende Citroen-Fahrerin stark bremsen. Entgegenkommende Autos hätten ebenfalls stark bremsen müssen um einen Unfall zu verhindern. Unmittelbar im Anschluss habe der Eos erneut versucht, weitere Fahrzeuge zu überholen, wegen weiterem Gegenverkehr sei dies jedoch nicht möglich gewesen.

Die Polizei Meine sucht Zeugen des Vorfalls. Hinweise zum Hergang und zu dem Volkswagen Eos mit Zulassung aus dem Landkreis Gifhorn werden unter der Telefonnummer 05304 9113-0 entgegengenommen.

