Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Kind ohne Sicherung

Neudorf-Platendorf (ots)

Zwei Beamte der Polizei Gifhorn fuhren am gestrigen Nachmittag im Rahmen einer Streifenfahrt auf der Dorfstraße in Neudorf-Platendorf. Gegen 16:45 Uhr fuhren sie dabei an der Einmündung des Isewegs vorbei, in dieser stand ein Volkswagen Crafter samt Anhänger. Beim Vorbeifahren bemerkten die Beamten, dass zwischen Fahrer und Beifahrer ein Kind saß, offensichtlich ohne Sicherung. Sie wendeten und entschlossen sich zu einer Kontrolle. Dabei stellte sich heraus, dass für das Kind in der Fahrerkabine kein Sitz vorhanden war, es wurde daher ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zudem besaß der 35-jährige Fahrer nur die Führerscheinklasse B, für die Kombination aus Fahrzeug und Anhänger benötigte er jedoch die Klasse BE. Gegen den Mann wurde also auch ein Strafverfahren eingeleitet, die Fahrt durfte er nicht fortsetzen.

