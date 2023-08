Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfall unter Alkoholeinfluss

Gifhorn (ots)

Am späten Abend des vergangenen Samstags informierte eine Autofahrerin die Polizei Gifhorn über einen Unfall, an dem sie selbst nicht beteiligt war. In der Baustelle des Einmündungsbereichs der Kreisstraße 7 auf die Bundesstraße 4 lagen mehrere Leitbaken und dazugehörige Leuchten auf der Fahrbahn, diese waren offensichtlich überfahren worden. Der Verursacher dieses Unfalls war nicht mehr am Ort. Bei der Unfallaufnahme fanden die Beamten jedoch mehrere Fahrzeugteile und ein Kennzeichen. Sie fuhren zur Adresse des Halters zu diesem Kennzeichen und stellten dort einen beschädigten VW Transporter fest. Der Halter befand sich im Wohnhaus und gab an, zuvor auch gefahren zu sein. In der Atemluft des 33-Jährigen wurde Alkoholgeruch festgestellt, eine Kontrolle ergab einen Wert von 1,98 Promille.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei Gifhorn hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen, Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05371 980-0 zu melden.

