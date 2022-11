Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg - Bundespolizisten nehmen 28-Jährigen fest

Düsseldorf (ots)

Bundespolizisten kontrollierten am Dienstagnachmittag (29. November 2022), einen Mann (28) in einem Zug. Die Überprüfung ergab, dass die Staatsanwaltschaft Düsseldorf ihn per Haftbefehl suchte. Der Verurteilte wurde festgenommen.

Nach einem Fahrgelddelikt in der S-Bahn 11 wurde der 28-jährige Deutsche polizeilich kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass die Staatsanwaltschaft Düsseldorf den Mann per Haftbefehl ausschrieb. Wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge wurde er zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt.

Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde der 28-Jährige an die nächste Justizvollzugsanstalt übergeben.

