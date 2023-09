Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Brand in Vereinsheim

Ahnsen (ots)

Über einen Brand in einem Vereinsheim in Ahnsen wurde die Polizei Gifhorn kurz vor 00:00 Uhr in der vergangenen Nacht informiert. Die ersten Beamten vor Ort stellten fest, dass sich der Dachstuhl und eine Gebäudeseite des Objekts am Windmühlenweg in Vollbrand befanden. Die Freiwillige Feuerwehr löschte das Feuer. Dazu war es erforderlich, dass Schlauchleitungen über die Uetzer Straße gelegt wurden, was eine Vollsperrung der Durchfahrtsstraße in diesem Bereich zur Folge hatte. Diese wurde gegen 02:40 Uhr aufgehoben.

Durch das Feuer entstand an dem Vereinsheim ein Schaden von ca. 150.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache führt der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn. Neben diesen Brandursachenermittlungen wurde auch ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Die Freiwillige Feuerwehr bemerkte auf der Anfahrt zum Brandort eine Schachtabdeckung, die auf der Fahrbahn der Uetzer Straße lag. Die Abdeckung wurde durch die Feuerwehr wieder in den Schacht eingesetzt.

Es werden Zeugen gesucht, die am Abend oder in der Nacht auffällige Personen oder Personengruppen beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell