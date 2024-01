Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach Unfallflucht

Mönchengladbach (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen, 22. Januar, im Bereich Erkelenzer Straße / Hamburgring sucht die Polizei Zeugen.

Ein 22-jähriger Mann meldete sich am Montagmittag bei der Polizei und machte Angaben zu einem Verkehrsunfall. Demnach beabsichtigte er gegen 5.45 Uhr die Straße an der Kreuzung Erkelenzer Straße / Hamburgring zu überqueren. Dabei sei er von einer Autofahrerin erfasst worden, die aus Rheindahlen kommend die Erkelenzer Straße befahren habe. Das Fahrzeug habe ihn mit der rechten Seite der Stoßstange getroffen und er sei zuerst auf die Motorhaube und anschließend auf den Boden gefallen. Die Autofahrerin sei daraufhin kurz langsamer gefahren, sei dann aber weiter über den Hamburgring in Richtung Industriegebiet weggefahren. Anschließend habe er sich in ein Krankenhaus begeben, um seine Verletzungen untersuchen und behandeln zu lassen.

Nach Angaben des 22-Jährigen trug die Autofahrerin eine schwarze Mütze und bei dem Auto handelte es sich vermutlich um einen silbernen VW.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrzeug oder zur Identität der Fahrerin machen können, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell