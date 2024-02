POL-K: 240202-2-K Polizisten mit tödlichem Pfeilgift bedroht - Baumsteiger in Gewahrsam

Köln (ots) - Zivilpolizisten haben am Mittwochabend (31. Januar) zwei Männer (32, 33) vorläufig festgenommen und zwei mutmaßliche Komplizen (23, 29) gestellt, nachdem diese in Köln-Bickendorf mit einem Opel unterwegs waren, an dem gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Beide irakische Festgenommene sollen sich illegal in Deutschland aufhalten. Zudem soll der ...

