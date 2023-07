Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall zwischen Motorroller und Pkw

Finnentrop (ots)

Am Donnerstag (13. Juli) hat sich gegen 14:25 Uhr in dem Einmündungsbereich "Birkenstraße / Schubertstraße" ein Verkehrsunfall mit einem Verletzten ereignet. Dabei befuhr ein 85-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad die Birkenstraße in Richtung Weringhausen. Zeitgleich befuhr eine 51-Jährige mit ihrem Pkw die Straße bergwärts und beabsichtigte, in Richtung der Straße "In der Mark" zu fahren. Im Einmündungsbereich zur Birkenstraße kollidierten die Fahrzeuge, wobei der Motorrollerfahrer stürzte und sich verletzte. Ein Rettungswagenteam behandelte den Verletzten vor Ort. An dem Motorroller entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich, an dem Pkw lag dieser im vierstelligen Eurobereich.

