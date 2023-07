Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruchsversuch in Firmengelände

Drolshagen (ots)

Am Freitag (14. Juli) hat eine Zeugin gegen 00:30 Uhr der Leitstelle verdächtige Geräusche an einem Firmengelände in der Straße "Im Öhlchen" in Berlinghausen gemeldet. Bei Eintreffen der Beamten war bereits der Einbruchsalarm ausgelöst worden, jedoch keine Tatverdächtigen mehr vor Ort. Die Polizisten stellten diverse Beschädigungen am Gebäude und Außengelände fest. Nach derzeitigem Erkenntnisstand haben in der Nacht Unbekannte zuerst den Zaun der Firma beschädigt, dann mehrere Bewegungsmelder abmontiert und schließlich auch Fensterscheiben eingeschlagen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass dadurch der Einbruchsalarm auslöste und die Täter die Flucht antraten. Der gesamte Sachschaden liegt im fünfstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen, die ebenfalls eine Spurensicherung veranlasste.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell