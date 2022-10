Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zum versuchten Rollerdiebstahls

Greiz (ots)

Greiz: Ein im Parkhaus in der Hohen Gasse abgestellter Roller geriet offenbar ins Visier unbekannter Täter. Am 25.10.2022, scheinbar in der Zeit von 17:00 Uhr bis 23:00 Uhr eigneten sich die Diebe den dort gesicherten Roller gewaltsam an. Nachdem es ihnen außerhalb des Parkhauses scheinbar nicht gelang den Roller zu starten, stellten sie ihn auf einer Grünfläche hinter dem Parkhaus ab und demontierten die Fahrzeugfrontmaske. Ein Zeuge stellte am Folgetag (26.10.2022) den beschädigten Roller fest und informierte die Greizer Polizei. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell