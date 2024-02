Polizei Köln

POL-K: 240202-4-K Mutmaßlicher Taschendieb nach mindestens drei Taten vor dem Haftrichter

Köln (ots)

Dank eines aufmerksamen Seniors (73) hat die Polizei Köln einen mutmaßlichen Taschendieb (49) am Donnerstagabend (1. Februar) in der Kölner Innenstadt festgenommen. Der Tatverdächtige soll einem 69-Jährigen seine Geldbörse aus der Hosentasche gezogen und das Bargeld einem bislang unbekannten Komplizen übergeben haben. Der 73-Jährigen beobachtete den Diebstahl gegen 19.15 Uhr auf der Treppe in der Zwischenebene der KVB-Haltestelle am Neumarkt und hielt den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizisten fest.

Der Mann wird darüber hinaus verdächtigt, am 25. Januar (Donnerstag) die Geldbörse einer Frau (57) gegen 10.45 Uhr in der Linie 1 am Neumarkt aus der Jackentasche sowie gegen 17.30 Uhr einer 75-Jährigen aus der Handtasche in der Linie 18 am Ebertplatz gestohlen zu haben. Zeugenaussagen und Bilder aus den KVB-Bahnen führten die Kriminalbeamten bei den anschließenden Ermittlungen auf den 49-Jährigen. Der wohnungslose Mann soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (ph/kk)

