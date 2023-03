Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Brand in Kellerraum eines Wohnhauses

Freiburg (ots)

Durch einen akustischen Rauchmelder wurden am Sonntag, 19.03.2023, gegen 14.50 Uhr, die Bewohner eines Wohnhauses in der Hauptstraße auf einen Brand aufmerksam. Aufsteigender Rauch löste wohl den Rauchmelder im Treppenhaus aus. In einem Kellerraum brannte ein Mülleimer. Das Feuer griff wohl auf einen danebenstehenden Schrank über. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Es wurde niemand verletzt. Noch vor dem Eintreffen der Polizei hatten alle Bewohner des Wohnhauses dieses bereits verlassen. Die Bewohner wurden vom Pflegepersonal in einem naheliegenden Café betreut. Die Brandursache ist nicht bekannt. Die Schadenshöhe ist ebenso noch nicht bekannt. Neben der Feuerwehr und der Polizei war auch der Rettungsdienst im Einsatz.

