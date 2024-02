Polizei Köln

POL-K: 240205-2-K Vermisster Senior aufgefunden - Fahndungsrücknahme

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 6 vom 29. Januar:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5702577

Passanten haben am Freitagnachmittag (2. Februar) in einem Grüngelände in Köln-Merheim einen von der LVR-Klinik seit Ende Januar als vermisst gemeldeten, 66-jährigen Senior aufgefunden und Rettungskräfte alarmiert. Der krankheitsbedingt orientierungslose Mann ist den Umständen entsprechend wohlauf.

Die Polizei Köln hatte zwischenzeitlich unter Einsatz eines Mantrailerhundes und eines Hubschraubers sowie seit dem 29. Januar öffentlich mit der Pressemitteilung "66-Jähriger aus Kölner Klinik vermisst" nach dem Mann gesucht. Mit seiner Auffindung ist die Grundlage für die Öffentlichkeitsfahndung entfallen. Das darin eingestellte Foto des Gesuchten darf nicht mehr verwendet werden. (cg/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell