Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Unbekannte brechen in Schule ein

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich zwischen Sonntag (31.12.2023), 09:30 Uhr und Dienstag (02.01.2024), 10:15 Uhr gewaltsam Zutritt in die Realschule in der Oberriexinger Straße in Großsachsenheim. Im Gebäudeinneren öffneten die Unbekannten widerrechtlich mehrere Schließfächer und entwendeten daraus mutmaßlich Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 5.000 Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07147 27406-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Sachsenheim in Verbindung zu setzen.

