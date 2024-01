Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die zwischen Freitag (29.12.2023) 15:30 Uhr und Dienstag (02.01.2024) 10:00 Uhr in der Straße Kreuzwegäcker in Steinheim an der Murr verübt wurde. Bislang unbekannte Täter beschädigten einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes sowie dessen angehängten Wohnanhänger. Am Mercedes schlugen die Täter die Seitenscheibe der Beifahrertüre ein und zudem schlugen sie auf die Windschutzscheibe, sodass hierbei ein Loch und ein großer Riss entstand. Des Weiteren bohrten die Täter mutmaßlich mit einem Akkubohrer auf der rechten Fahrzeugseite insgesamt zwölf Löcher in die Karosserie. An dem Wohnanhänger wurden ebenfalls weitere neun Löcher eingebohrt. Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 3.000 Euro. Das Polizeirevier Marbach am Neckar bittet unter Tel. 07144 900-0 oder E-Mail marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de Zeugen, sich zu melden.

