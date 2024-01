Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Zeugen zu Sachbeschädigung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Waldenbuch sucht Zeugen einer Sachbeschädigung, zu der es zwischen Mittwoch (27.12.2023) 18:00 Uhr und Freitag (29.12.2023) 10:00 Uhr in der Ramsbergstraße in Waldenbuch kam. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte in diesem Zeitraum die rechte Fahrzeugseite eines geparkten VW, der auf einem Stellplatz geparkt stand. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 1.500 Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07157 52699-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Waldenbuch in Verbindung zu setzen.

