Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher stehlen Geldkassette aus Praxis

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Montagabend, 22. Januar, 18.20 Uhr und Dienstagmorgen, 23. Januar, 8 Uhr, in Praxisräume an der Theestraße in Bremerhaven-Geestemünde eingebrochen. Dafür hebelten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen eine Eingangstür auf und gelangten so in die Räume. Anschließend entwendeten die Einbrecher offenbar eine Geldkassette aus dem Empfangsbereich, in der sich eine geringe Bargeldsumme befand. Wer zur angegebenen Zeit im Bereich Theestraße/Ulmenstraße auffällige Beobachtungen gemacht hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei unter 0471/953-3321 zu informieren.

