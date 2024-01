Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Von Fahrbahn abgekommen: Kastenwagen fährt Baum auf Mittelinsel um

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am späten Montagabend, 22. Januar, in Bremerhaven-Mitte ereignet hat. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 57-Jähriger gegen 18 Uhr mit einem weißen Kastenwagen die Columbusstraße in nördlicher Richtung. Aus noch ungeklärter Ursache kam er dabei nach links von der Fahrbahn ab und prallte auf der Mittelinsel gegen einen Baum. Das Gehölz brach dabei komplett ab und blieb auf der Fahrbahn liegen. Der Kastenwagen kam kurz darauf auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Der Fahrer blieb offenbar unverletzt. Am Kastenwagen entstanden Sachschäden in Höhe von rund 700 Euro. Die Schäden an Mittelinsel und Baum werden auf rund 1500 Euro geschätzt. Da am Unfallfahrzeug Betriebsstoffe austraten, wurde eine Fachfirma mit der Fahrbahnreinigung beauftragt. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Zur Klärung des Unfallhergangs bittet die Polizei Bremerhaven um Zeugenhinweise unter 0471/953-3321.

