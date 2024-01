Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fahrer flüchtet vor Polizei

Bremerhaven (ots)

Aufgrund auffälliger Fahrweise im Bremerhavener Stadtteil Geestemünde wollte eine Funkstreife der Polizei Bremerhaven am gestrigen Donnerstagabend, 18. Januar, ein Auto stoppen. Der Fahrer flüchtete jedoch.

Nach ersten Erkenntnissen fiel ein älterer schwarzer Sportwagen aufgrund seiner Fahrweise gegen 20.30 Uhr im Bereich der Neumarktstraße auf. Unter anderem fuhr er mit quietschenden Reifen an. Eine Streifenwagenbesatzung wollte das Fahrzeug auf der Georgstraße in südlicher Fahrtrichtung für eine Verkehrskontrolle stoppen. Dieser Kontrolle entzog sich der Fahrer durch Flucht in Richtung Wulsdorf. Er flüchtete mit stark überhöhter Geschwindigkeit und überfuhr offenbar mehrere Kreuzungen trotz Rotlicht. In der Weserstraße, in Höhe der Nordernfeldstraße, überholte der Fahrer einen Lkw trotz Gegenverkehr. Er kollidierte dabei seitlich leicht mit einem entgegenkommenden Ford, setzte seine Fahrt aber in südlicher Richtung fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Dadurch entkam er den verfolgenden Beamten im Streifenwagen trotz eingeschalteter Sondersignale bislang unerkannt. Auffällig an dem schwarzen Sportwagen sind die Klappscheinwerfer, wie sie unter anderem früher an älteren Sportwagen verwendet wurden. Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstrand trotz dieses gefährlichen und grob verkehrswidrigen Verhaltens niemand.

Die Polizei Bremerhaven ermittelt unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung und bittet alle Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zum Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-3144 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell