POL-PDLU: Microsoft-Betrüger in Neuhofen erfolgreich

Neuhofen (ots)

Am Donnerstag, dem 05.10.2023, erhielt eine 54-jährige Neuhöferin während des Surfens auf ihrem Laptop eine Push-Nachricht auf ihren Bildschirm: Es wurde ihr vorgegaukelt, dass die Nachricht von Microsoft stamme und sie sich sofort unter der dort angegebenen Telefonnummer aufgrund eines massiven Virenbefalls ihres Computers bei dem Unternehmen melden solle. Die verunsicherte Frau rief die Nummer an und wurde sodann in ein Gespräch verwickelt, das mit Unterbrechungen ca. SIEBEN Stunden dauern sollte. Hierbei erlangte der Betrüger durch geschickte Gesprächsführung die Kontrolle über den Computer der Frau und entlockte ihr außerdem viele Daten wie TAN-Nummern fürs Onlinebanking und ihre Passdaten. Erst am Folgetag wurde die Geschädigte misstrauisch und stellte fest, dass ihr bis zu diesem Zeitpunkt bereits ein Schaden von ca. 4000EUR entstanden ist. Dabei dürfte es sich jedoch leider nicht um die endgültige Schadenshöhe handeln. Den Anrufer beschrieb die Geschädigte als deutschsprechenden Mann mit einem indisch-klingenden Akzent.

