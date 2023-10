Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: E-Scooter in Mutterstadt entwendet

Mutterstadt (ots)

Am Freitag, dem 06.10.2023, stahl eine unbekannte Täterschaft einen E-Scooter, der mittels Fahrradschloss gesichert den Tag über vor einem Supermarkt in der Neustadter Straße abgestellt war. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen E-Scooter der Marke SXT, Typ Light Plus V eKFV. Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft oder zum Verbleib des Scooters geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Schifferstadt per Telefon unter der 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell