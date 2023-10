Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Flucht nach Unfall auf "Zebrastreifen" - Zeugen gesucht

Limburgerhof (ots)

Bereits am Donnerstagnachmittag, dem 05.10.2023, kam es an einem Fußgängerüberweg ("Zebrastreifen") in der Speyerer Straße in Limburgerhof zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 9-jährigen Jungen und einer bislang unbekannten Fahrzeugführerin. Der Junge habe dort die Fahrbahn mit seinem Skateboard überqueren wollen und sei dabei wohl von einer Pkw-Fahrerin übersehen worden: Das Auto der Frau sei dem Jungen über den Fuß gerollt und diese habe sich anschließend, ohne sich um den Verletzten zu kümmern, von der Unfallstelle entfernt. Der Junge erlitt nach derzeitigem Ermittlungsstand Quetschungen an einem Fuß und wurde später in einem Krankenhaus behandelt. Bei der Unfallverursacherin soll es sich um eine ältere Dame mit grauen Haaren in einem silbernen Pkw gehandelt haben. Ein bislang unbekannter Unfallzeuge soll noch versucht haben, dem Pkw zu folgen. Die Polizeiinspektion Schifferstadt bittet daher mögliche Zeugen des Unfalls, sich per Telefon unter der 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de zur Verfügung zu stellen.

