Polizei Köln

POL-K: 240215-2-K Zeugensuche nach Schussabgabe am Wiener Platz - MK eingerichtet

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nachdem ein 19-Jähriger am Mittwochnachmittag (14. Februar) auf dem Wiener Platz mutmaßlich durch einen Streifschuss leicht verletzt wurde, fahndet die Polizei Köln nach einem dunkel gekleideten Tatverdächtigen. Der Unbekannte steht im Verdacht, gegen 16.30 Uhr von hinten den 19-Jährigen, der auf den Treppenstufen vor dem Bürgerzentrum saß, angeschossen zu haben. Anschließend soll der mutmaßliche Schütze in Richtung Bahngleise/Stadtgarten geflüchtet sein. Rettungskräfte brachten den 19-Jährigen in ein Krankenhaus. Eine Mordkommission ist eingerichtet und hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (ja/cs)

