POL-PDPS: Zweibrücken - Einbruch in Kindertagesstätte

Pirmasens (ots) - Am Sonntag sollte ein Motorradfahrer einer Kontrolle unterzogen werden, nachdem er an der Kreuzung LandauerStraße/Kaiserstaße die Ampel bei "rot" passiert hatte. Beim Erblicken des Streifenwagen erhöhte der Motorradfahrer das Tempo und setzte trotz Anhaltezeichen und Sondersignal die Fahrt in Richtung Niedersimten fort. An der zweiten Ortseinfahrt ...

mehr