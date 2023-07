Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Motorrad flüchtet in Richtung Obersimten und Hochstellerhof

Pirmasens (ots)

Am Sonntag sollte ein Motorradfahrer einer Kontrolle unterzogen werden, nachdem er an der Kreuzung LandauerStraße/Kaiserstaße die Ampel bei "rot" passiert hatte. Beim Erblicken des Streifenwagen erhöhte der Motorradfahrer das Tempo und setzte trotz Anhaltezeichen und Sondersignal die Fahrt in Richtung Niedersimten fort. An der zweiten Ortseinfahrt Obersimten bog der Fahrer auf einen Feldweg ab, in dessen Verlauf die Verfolgung abgebrochen wurde. Der Feldweg führt in Richtung Hochstellerhof. An der "Vinninger Kreuzung" konnte das Motorrad abermals gesichtet werden. Der Fahrer fuhr daraufhin wieder zurück auf den Schotterweg in Richtung Obersimten. Trotz der Unterstützung durch weitere Streifenwagen konnte der wohl ortskundige Fahrer nicht mehr gestellt werden. Es handelte sich um eine grün-weiße Crossmaschine ohne Kennzeichen. Der Fahrer trug einen weißen Helm mit GoPro-Kamera sowie eine rote Jacke mit schwarzen Ärmeln.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

