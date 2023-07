POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt

Pirmasens (ots) - Am 22.07.2023, im Zeitraum zwischen 09:30 Uhr und 12:30 Uhr wurde durch eine/n bislang unbekannte/n Täter/in ein schwarzer Audi Q2 zerkratzt. Dieser war im Tatzeitraum in der Pettenkoferstraße in Pirmasens abgestellt. Der Schaden wird auf 100 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen |pips Kontaktdaten für Presseanfragen: ...

