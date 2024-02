Polizei Köln

POL-K: 240219-2-K Porsche fährt mit 120 km/h ins "Niehler Ei" - Unfall

Köln (ots)

Ein 28 Jahre alter Fahrer eines Porsche Panamera hat am Sonntagmorgen (18. Februar) am Kreisverkehr "Niehler Ei" eine Leitplanke durchbrochen. Er und seine beiden Mitfahrenden (m19, w22) blieben trotz ihrer Fahrt ins abschüssige Gelände unverletzt. Nach eigenen Angaben war der Porsche-Fahrer zuvor mit etwa 120 km/h anstelle der erlaubten 30 km/h in den Kreisverkehr eingefahren. Eingesetzte Polizisten stellten vor Ort Alkoholgeruch bei dem 28-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab kurz darauf einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Zudem reagierte ein Drogentest positiv auf Kokain und Amphetamin.

Die Einsatzkräfte stellten den 435 PS starken Sportwagen und den Führerschein des aus Serbien stammenden Beschuldigten sicher und ließen ihm auf der Wache Blutproben entnehmen. Anschließend zogen sie von dem Mann, der in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt, eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1200 Euro ein. (cr/al)

