POL-HAM: Unbekannter stiehlt Herrenschuhe und flüchtet auf weißem Fahrrad

Hamm-Heessen (ots) - Schwer verletzt wurde ein 65-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall auf der Ahlener Straße am Dienstag, 28. November. Gegen 19.30 Uhr befuhr ein 60-jähriger Suzuki Alto-Fahrer die Ahlener Straße in nördlicher Richtung. In der Nähe der Straße Vogtskamp überquerte ein 65-jähriger Fußgänger die Fahrbahn vom östlichen Gehweg in Richtung Westen. Es kam zum Zusammenstoß. Der 65-Jährige ...

