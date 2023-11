POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung - wer kennt den Räuber?

Hamm-Mitte (ots) - Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte am Montag, 27. November, zwischen 11.35 Uhr und 12.45 Uhr, einen Audi auf einem Kundenparkplatz an der Alleestraße, Ecke Östingstraße. Das Auto hat Schäden an der hinteren, rechten Tür. Der Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 sowie per E-Mail ...

