Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 13-Jähriger von Mercedes angefahren

Hamm-Mitte (ots)

Ein 13-jähriges Kind aus Hamm wurde am Montagmorgen, 27. November, beim Überqueren der Wilhelmstraße von einem Mercedes angefahren und dadurch verletzt.

Der Schüler überquerte gegen 7.30 Uhr die Wilhelmstraße in Höhe der Hugo-Bröcker-Straße an der Fußgänger-Ampel . Eine 37-jährige Mercedes-Fahrerin aus Hamm war auf der Wilhelmstraße in Richtung Westen unterwegs. Auf dem Fußgängerüberweg kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Außenspiegel des Mercedes und dem 13-Jährigen, der daraufhin stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.

Ein Rettungswagen brachte das Kind in eine Klinik, die es nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. An dem Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell