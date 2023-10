Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Frau überfallen und Geld gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Freitagvormittag im Bereich Ehrenpark unterwegs waren und Angaben zu einem Raub machen können. Eine 42-jährige Frau aus Bottrop ging am Freitag, gegen 9 Uhr, über die Brauerstraße (Nähe Ehrenplatz). Plötzlich wurde sie von hinten attackiert und es wurde Geld aus ihrem Portemonnaie gestohlen. Die Frau konnte die beiden Täter nur vage beschreiben: Demnach hatten sie dunkle Haare, einer soll stark nach Zigaretten gerochen haben. Die 42-Jährige ging am nächsten Tag zur Polizei, um den Vorfall anzuzeigen. Sie wurde leicht verletzt. Gesucht werden jetzt Zeugen, die Angaben zu der Tat selbst und/oder zu Tatverdächtigen machen können. Hinweise nimmt das zuständige Kommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

