Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Körperverletzung in der Heidelberger Altstadt - weitere Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Nachdem drei Täter am Freitagmorgen gegen 04:15 Uhr in der Unteren Straße in Heidelberg mehrere Personen durch Schläge und Tritte verletzten, sucht das Polizeirevier Heidelberg-Mitte nun Zeugen. Aus noch unbekannten Gründen griffen die drei Täter mehrere Geschädigte an, sodass einer der Geschädigten mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden musste. Noch vor Eintreffen der Polizei konnten die Täter in Richtung Bismarckplatz flüchten. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der genaue Sachverhalt, insbesondere die Hintergründe zu der Auseinandersetzung, ließen sich bisher allerdings noch nicht klären.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06221/1857-0 zu melden. /ef

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell