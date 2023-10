Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Mountainbiker bei Sturz schwer verletzt - Fußgängerinnen gesucht

Recklinghausen (ots)

Im Bereich der Halde Hoppenbruch, an der Hohewardstraße, ist am Sonntagmittag (12:15 Uhr) ein 32-jähriger Mountainbike-Fahrer aus Essen schwer gestürzt. Er war auf einem Mountainbike-Trail unterwegs, als zwei unbekannte Fußgängerinnen im Bereich Strecke gestanden haben sollen. Es kam zwar zu keinem Zusammenstoß mit den Frauen, der Mann stürzte aber im weiteren Verlauf durch ein Ausweichmanöver und verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungswagen fuhr den Essener in ein Krankenhaus.

Die Polizei sucht jetzt nach den beiden Fußgängerinnen, da sie an dem Unfall beteiligt sein könnten.

Zeugenhinweise unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell