Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 65-jähriger Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Schwer verletzt wurde ein 65-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall auf der Ahlener Straße am Dienstag, 28. November. Gegen 19.30 Uhr befuhr ein 60-jähriger Suzuki Alto-Fahrer die Ahlener Straße in nördlicher Richtung. In der Nähe der Straße Vogtskamp überquerte ein 65-jähriger Fußgänger die Fahrbahn vom östlichen Gehweg in Richtung Westen. Es kam zum Zusammenstoß. Der 65-Jährige wurde von einem Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo er stationär behandelt wird. Die Ahlener Straße wurde im Bereich der Unfallörtlichkeit zirka für eine Stunde vollgesperrt, es wurden Verkehrsableitungen eingerichtet. Es entstand Sachschaden von ungefähr 1500,- Euro. (kt)

