Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Eröffnung des Straßenkarnevals/Polizei ist vor Ort

Mülheim-Kärlich/Andernach (ots)

Die Polizei bereitet sich auf die Karnevalstage vor und wird an den Veranstaltungstagen mit Polizistinnen und Polizisten der Schutz- und Bereitschaftspolizei an den bekannten Partyzonen im Einsatz sein. Es wird davon ausgegangen, dass viele Menschen nach Wegfall der pandemiebedingten Auflagen wieder ausgiebig feiern werden. Wie vor der Pandemie wird die Polizei mit starken Kräften vor Ort sein und einzelne Schwerpunktkontrollen bilden. Die Erfahrung der zurückliegenden Jahre hat gezeigt, dass es am Rande dieser Veranstaltungen vielfach zu exzessivem Alkoholkonsum auch durch junge Menschen kommt. In Mülheim-Kärlich wird es im Nahbereich des Rathauses ein Glas- und Alkoholverbot geben, welches mittels Durchgangskontrollen durchgesetzt wird. Die Polizei wird im Verbund mit der Verbandsgemeinde Weißenthurm und der Stadt Andernach an Brennpunkten vor Ort sein und frühzeitig einschreiten, um die Häufung von Randalen und Gewaltdelikten aufgrund des Alkoholkonsums zu unterbinden. Die Karnevalsbesucher werden gebeten, ihren Beitrag zu leisten, dass der Straßenkarneval nach der Pandemie in guter Erinnerung bleibt.

