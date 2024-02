Polizei Köln

POL-K: 240220-1-K Mitarbeiter der polizeilichen Videobeobachtung erkennt mutmaßlichen Dieb wieder - Festnahme: Ermittler werfen dem Tatverdächtigen mehrere Taten vor

Köln (ots)

Dank der polizeilichen Videobeobachtung am Neumarkt und in Kalk hat die Polizei Köln einen mutmaßlichen Dieb (18) am Montagabend (19. Februar) in Köln-Kalk festgenommen. Der 18-Jährige soll gegen 19.10 Uhr einen abgestellten privaten E-Scooter eines Kölners (25) am Neumarkt gestohlen haben. Ein Mitarbeiter der Videoleitstelle erkannte den Tatverdächtigen gegen 19.50 Uhr im Bereich der Kalk-Mülheimer-Straße wieder und lotste Einsatzkräfte zu einem Kiosk, in dem er sich aufgehalten hatte.

In seinen Taschen fanden die Beamten ein gestohlenes Mobiltelefon sowie eine Damengeldbörse. Diese hatte eine Fahrradfahrerin (32) gegen 19.15 Uhr als gestohlenen gemeldet. Ein E-Scooter-Fahrer habe ihr am Rothgerberbach im Vorbeifahren ihre Handtasche aus dem Fahrradkorb gezogen.

Auf der Polizeiwache erkannten die Einsatzkräfte den Festgenommenen auf Fahndungsbildern der Videobeobachtung in Kalk wieder. Demnach soll der Mann am Nachmittag des 5. Januars auf einem Damenrad zwei weiteren Fahrradfahrern im Vorbeifahren die Handtaschen im Bereich der Kalker Hauptstraße aus ihren Fahrradkörben gestohlen haben.

Der bereits 2023 wegen Diebstahlsdelikten zu einer Haftstrafe verurteilte 18-Jährige soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (ph/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell