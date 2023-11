Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Bürstadt (ots)

Am Dienstag (07.11.) beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 12 und 15 Uhr einen schwarzen Audi Q7, der in der Oberschultheiß-Schremser-Straße am Fahrbahnrand abgestellt war. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Der Verursacher fuhr nach dem Unfall von der Unfallstelle weg. Die Polizeistation Lampertheim-Viernheim bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06206-94400.

