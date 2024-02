Polizei Köln

POL-K: 240226-2-K Zeugensuche nach Diebstahl von zwei Geländewagen

Köln (ots)

Nach zwei Diebstählen von Geländewagen der Marke "Land Rover" in der vergangenen Woche (22. bis 24. Februar) in Köln-Chorweiler und Hahnwald sucht die Polizei Köln nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen stahlen Unbekannte einen weißen Range Rover Sport/LW im Zeitraum von Donnerstag 17 Uhr bis Samstag 15.30 Uhr in der Masurenstraße und in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 23 Uhr und 11.10 Uhr in der Straße "Im Ahorngrund" einen schwarzen Range Rover Sport/L1. Beide Autos verfügen über Keyless-Go.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 74 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell