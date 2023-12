LPI-GTH: Wildunfall

Eisenach (ots) - Unbekannte haben heute Nacht gegen 04.00 Uhr einen Briefkasten an einem Wohnhaus in der Straße Am Schinderrasen mit einem Silvesterknaller zerstört. Die Polizei Eisenach sucht Zeugen zum Verursacher unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 23512328. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Thüringer Polizei Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

