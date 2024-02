Polizei Köln

POL-K: 240226-4-K Polizei sucht Geschädigten eines Raubüberfalls sowie zwei tatverdächtige Männer

Köln (ots)

Nach einem mutmaßlichen Raubüberfall in der Kölner-Altstadt in der Nacht zu Sonntag (25. Februar) sucht die Polizei den Geschädigten des Vorfalls sowie zwei tatverdächtige Männer. Ersten Erkenntnissen zufolge meldete sich eine Anwohnerin der Achterstraße gegen 2 Uhr bei der Polizei, als sie beobachtete, wie zwei Männer auf einen am Boden liegenden Mann einschlugen. Als sie sich bemerkbar machte, sollen die beiden Tatverdächtigen von ihm abgelassen haben und zu Fuß in Richtung KVB-Haltestelle Severinstraße geflüchtet sein. Der Ausgeraubte soll der Anwohnerin gegenüber geäußert haben, dass ihm das Mobiltelefon und Bargeld fehle. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernte er sich mit blutverschmiertem Gesicht vom Tatort. Er soll zur Tatzeit eine rote Jacke getragen haben.

Die Angreifer sollen jeweils helle Hosen und schwarze Jacken getragen haben. Beide Männer sollen schwarze Haare haben. Hinweise zu dem Geschädigten oder zu den Tatverdächtigen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ja/kk)

