POL-NOM: In Wohnung eingedrungen und Fernseher beschädigt

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Robert-Schnabel-Straße, Mittwoch, den 22.11.2023, 12.30 Uhr NORTHEIM (mil) Am Mittwochmittag wurde der Polizei Northeim ein Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Robert-Schnabel-Straße gemeldet. Eine 31-jährige Frau aus Northeim entwendete zwei Getränkedosen im Wert von rund 5,00 Euro aus der Auslage und passierte anschließend den Kassenbereich ohne die Ware zu bezahlen. Dies ...

