POL-NOM: 31-jährige Northeimer beim klauen erwischt

Uslar (ots) - Uslar (La) - Am Montagmittag, den 21.11.2023, gegen 13.45 Uhr beabsichtigte ein 55-jähriger Uslarer seinen PKW am Fahrbahnrand der Jahnstraße zu parken. Beim Einparken kollidierte er mit einem abgestellten PKW, sodass an beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von insgesamt ca. 3500 EUR entstand. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: 05571/92600 150 E-Mail: ...

