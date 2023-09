POL-MFR: (1082) Mutmaßlicher Ladendieb besprühte Mitarbeiter mit Pfefferspray - Festnahme

Fürth (ots) - Am Montagnachmittag (18.09.2023) verursachte ein 29-Jähriger einen Verkehrsunfall in der Fürther Nordstadt und flüchtete. Wenig später geriet er mit weit überhöhter Geschwindigkeit in eine Radarmessung und muss sich nun in mehrfacher Hinsicht verantworten. Gegen 16:20 Uhr befuhr der Fahrer eines Opel Insignia die Alte-Reut-Straße und übersah aus bislang unbekannten Gründen die dortige ...

mehr