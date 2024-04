POL-VIE: Kempen: Radfahrerin nach Unfall leicht verletzt

Nettetal-Hinsbeck (ots) - Am Ostersonntag wurde zwischen 00:30 Uhr und 08:45 Uhr ein Zigarettenautomat auf der Straße "Büschen" in Hinsbeck aufgebrochen. Der Automat wies Beschädigungen am Schließriegel, sowie Hebelmarken an der Verkleidung auf. Wie viel Bargeld oder Zigarettenpackungen sich zu dem Zeitpunkt in dem Automaten befunden haben, kann nicht genauer benannt werden. Haben Sie eine verdächtige Beobachtung ...

