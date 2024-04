POL-VIE: Brandstiftung am Venekotensee

Viersen-Rahser (ots) - Am Montagabend gegen 19.50 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zur Straße Rahserfeld in Viersen gerufen. Hier stand ein abgemeldetes Auto in Flammen, das Auto brannte vollständig aus. Die Kriminalpolizei ermittelt nun und bittet um Hinweise auf mögliche Tatverdächtige. Hinweise bitte über die 02162/377-0. /wg (347) Rückfragen bitte an: Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen Telefon: ...

